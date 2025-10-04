https://ria.ru/20251004/gruziya-2046414648.html
Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции
Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. РИА Новости, 04.10.2025
каха каладзе (мэр тбилиси)
