Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции
20:42 04.10.2025
Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции
Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции
Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. РИА Новости, 04.10.2025
Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции

Каладзе назвал попыткой госпереворота действия протестующих в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Это была прямая попытка госпереворота… все будут наказаны", - заявил Каладзе на брифинге.
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии
