Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Один из полицейских, пострадавших из-за беспорядков у президентского дворца в Тбилиси, находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В результате беспорядков есть пострадавшие полицейские, один из которых находится в тяжелом состоянии. Лучше бы те, кто это сделали, молились за него", - сказал премьер на брифинге.