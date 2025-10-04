https://ria.ru/20251004/gruziya-2046413958.html
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии
2025-10-04T20:37:00+03:00
2025-10-04T20:37:00+03:00
2025-10-04T20:48:00+03:00
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Один из полицейских, пострадавших из-за беспорядков у президентского дворца в Тбилиси, находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"В результате беспорядков есть пострадавшие полицейские, один из которых находится в тяжелом состоянии. Лучше бы те, кто это сделали, молились за него", - сказал премьер на брифинге.
Ранее телекомпания "Имеди" сообщала о том, что несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси
