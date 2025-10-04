Рейтинг@Mail.ru
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии
20:37 04.10.2025 (обновлено: 20:48 04.10.2025)
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 04.10.2025
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии
Один из полицейских, пострадавших из-за беспорядков у президентского дворца в Тбилиси, находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий... РИА Новости, 04.10.2025
Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии

Кобахидзе: один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Один из полицейских, пострадавших из-за беспорядков у президентского дворца в Тбилиси, находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"В результате беспорядков есть пострадавшие полицейские, один из которых находится в тяжелом состоянии. Лучше бы те, кто это сделали, молились за него", - сказал премьер на брифинге.
Ранее телекомпания "Имеди" сообщала о том, что несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Грузии пообещал наказать участников митинга у дворца президента
Вчера, 20:29
 
В миреТбилисиГрузия
 
 
