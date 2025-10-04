Рейтинг@Mail.ru
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси
19:20 04.10.2025 (обновлено: 21:05 04.10.2025)
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси
Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". РИА Новости, 04.10.2025
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси

Имеди: несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди".
"Несколько правоохранителей пострадали на митинге у дворца президента, о состоянии их здоровья пока неизвестно", - сообщает телекомпания.
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
