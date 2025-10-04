https://ria.ru/20251004/gruziya-2046403313.html
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси
Несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси
Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:20:00+03:00
2025-10-04T19:20:00+03:00
2025-10-04T21:05:00+03:00
тбилиси
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046418143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80c1976ed641f9fe34d88566b96f0fb4.jpg
https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046401950.html
тбилиси
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046418143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_074ba90448eac2e98976531857926d6d.jpg
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси.
2025-10-04T19:20
true
PT0M57S
тбилиси, грузия, в мире
