https://ria.ru/20251004/gruziya-2046402183.html
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси - РИА Новости, 04.10.2025
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:15:00+03:00
2025-10-04T19:15:00+03:00
2025-10-04T19:23:00+03:00
тбилиси
в мире
каха каладзе (мэр тбилиси)
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_7:54:814:508_1920x0_80_0_0_352b278e4038ad99b0a3968bd86f2f55.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди"."Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.
https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046401950.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_1:33:840:662_1920x0_80_0_0_4803d9d38f53881b3a2b8ac39eba0028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, в мире, каха каладзе (мэр тбилиси), грузия
Тбилиси, В мире, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Грузия
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
Кандидат от "Грузинской мечты" Каладзе побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси