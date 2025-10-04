https://ria.ru/20251004/gruziya-2046402183.html

Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди"."Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.

