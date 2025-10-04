Рейтинг@Mail.ru
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
19:15 04.10.2025 (обновлено: 19:23 04.10.2025)
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси - РИА Новости, 04.10.2025
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела... РИА Новости, 04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди"."Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.
Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси

Кандидат от "Грузинской мечты" Каладзе побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди".
"Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.
