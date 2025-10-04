https://ria.ru/20251004/gruziya-2046397138.html
В Тбилиси спецназ применил водомет против митингующих
2025-10-04T18:38:00+03:00
тбилиси
грузия
в мире
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046346279.html
Беспорядки в Тбилиси
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен.
Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.