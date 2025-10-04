https://ria.ru/20251004/gruziya-2046394865.html
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента - РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели". РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T18:14:00+03:00
2025-10-04T18:14:00+03:00
2025-10-04T19:10:00+03:00
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046396557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7304d1c91bd19b388817a45c922ff7c.jpg
https://ria.ru/20250922/gruzija-2043548042.html
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046389796.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
2025-10-04T18:14
true
PT0M25S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046396557_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c81aa31246233c0d2e4a5fa4b970cf02.jpg
Обстановка у резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, несмотря на предупреждения спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T18:14
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
«
"Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции. — Прим. ред.) президента", — указано в материале.
По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.
Как передает корреспондент РИА Новости, для охраны президентского дворца мобилизовали дополнительные бригады спецназа, силовики применили водомет.
Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии
.
Представители правящей "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех муниципалитетах.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси
, Кутаиси, Батуми
, Рустави
и Поти
, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
, который занимает эту должность с 2017 года.