Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 04.10.2025 (обновлено: 19:10 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046394865.html
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента - РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели". РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T18:14:00+03:00
2025-10-04T19:10:00+03:00
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046396557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7304d1c91bd19b388817a45c922ff7c.jpg
https://ria.ru/20250922/gruzija-2043548042.html
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046389796.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
2025-10-04T18:14
true
PT0M25S
Обстановка у резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, несмотря на предупреждения спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T18:14
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046396557_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c81aa31246233c0d2e4a5fa4b970cf02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия
Грузия
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента

В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии

Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
«
"Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции. — Прим. ред.) президента", — указано в материале.
По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.
Как передает корреспондент РИА Новости, для охраны президентского дворца мобилизовали дополнительные бригады спецназа, силовики применили водомет.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
22 сентября, 15:41
Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.
Представители правящей "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех муниципалитетах.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии
5 июня, 14:47
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает эту должность с 2017 года.
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах составила 33,5 процента
Вчера, 17:29
 
Грузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала