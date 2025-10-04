Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046346279.html
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах - РИА Новости, 04.10.2025
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
Президент Грузии Михаил Кавелашвили проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и заявил, что сделал выбор между миром и развитием с одной стороны... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:29:00+03:00
2025-10-04T12:29:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
батуми
михаил кавелашвили
каха каладзе (мэр тбилиси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996649021_0:185:2452:1564_1920x0_80_0_0_7d2fa7d610a82952669cd0cd6f4c3cd0.jpg
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046343037.html
грузия
тбилиси
батуми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996649021_0:0:2200:1649_1920x0_80_0_0_380c391f2e3db08483c1e5dda44ddb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, батуми, михаил кавелашвили, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Батуми, Михаил Кавелашвили, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах

Президент Грузии Кавелашвили сделал выбор между миром и конфронтацией

© AP Photo / Irakli GedenidzeПрезидент Грузии Михаил Кавелашвили
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и заявил, что сделал выбор между миром и развитием с одной стороны и беспорядками с поляризацией - с другой.
«

"Я буду честен с общественностью, было легко сделать выбор. Мы знаем, что с одной стороны есть мир, развитие, стабильность, но, к сожалению, с другой стороны - беспорядки, конфронтация, поляризация. Я уверен, что нашему обществу не будет трудно делать выбор", - заявил президент журналистам.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов
Вчера, 11:51
 
В миреГрузияТбилисиБатумиМихаил КавелашвилиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала