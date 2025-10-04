Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и заявил, что сделал выбор между миром и развитием с одной стороны и беспорядками с поляризацией - с другой.
"Я буду честен с общественностью, было легко сделать выбор. Мы знаем, что с одной стороны есть мир, развитие, стабильность, но, к сожалению, с другой стороны - беспорядки, конфронтация, поляризация. Я уверен, что нашему обществу не будет трудно делать выбор", - заявил президент журналистам.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.