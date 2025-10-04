Рейтинг@Mail.ru
10:45 04.10.2025
Грузинский премьер уверен в победе правящей партии на местных выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в полной победе на муниципальных выборах, заявив, что рейтинг правящей партии "Грузинская мечта"... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:45:00+03:00
2025-10-04T10:45:00+03:00
Грузинский премьер уверен в победе правящей партии на местных выборах

Кобахидзе выразил уверенность в победе "Грузинской мечты" на местных выборах

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в полной победе на муниципальных выборах, заявив, что рейтинг правящей партии "Грузинская мечта" составляет 65%.
Ранее оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. Митинг должен пройти в 16.00 (15.00 мск) в центре Тбилиси. С целью обеспечения порядка правоохранителей мобилизовали в разных местах столицы Грузии.
«
"Когда наш рейтинг составляет 65%, как может умный человек думать о свержении и организации революции? У нас есть надежные исследования, и эти исследования показывают, что рейтинг правящей партии составляет 65%",- заявил Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны оппозиции в день выборов.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Октябрь все изменит. Зеленский открыл новый фронт
3 октября, 08:00
 
