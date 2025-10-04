Грузинский премьер уверен в победе правящей партии на местных выборах

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в полной победе на муниципальных выборах, заявив, что рейтинг правящей партии "Грузинская мечта" составляет 65%.
«
"Когда наш рейтинг составляет 65%, как может умный человек думать о свержении и организации революции? У нас есть надежные исследования, и эти исследования показывают, что рейтинг правящей партии составляет 65%",- заявил Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны оппозиции в день выборов.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
