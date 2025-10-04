Рейтинг@Mail.ru
Представители грузинского руководства проголосовали на местных выборах - РИА Новости, 04.10.2025
10:06 04.10.2025 (обновлено: 14:48 04.10.2025)
Представители грузинского руководства проголосовали на местных выборах
Представители грузинского руководства проголосовали на местных выборах

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Представители грузинского руководства одни из первых проголосовали на проходящих в субботу выборах в органы местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости.
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта " Бидзина Иванишвили после голосования заявил журналистам, что "общественность научилась делать точный анализ и отличать "черное" от "белого".
Действующий мэр Каха Каладзе впервые пришел на избирательный участков без супруги и детей. Оппозиционные журналисты заподозрили, что возможно он вывез из города свою семью, чтобы защитить их от угроз, так как оппозиция планирует в течение дня провокации и беспорядки. Каладзе призвал жителей столицы и всей страны к активности и заявил в разговоре с журналистами, что отдал свой голос "за мир, стабильность и развитие".
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что "Грузинская мечта" нацелена получить полную победу во всех 64 муниципалитетах".
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
