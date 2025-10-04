https://ria.ru/20251004/gruziya-2046333124.html
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа - РИА Новости, 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа
Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии за первые два часа голосования составила 7,9%, заявила на брифинге представитель... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:53:00+03:00
2025-10-04T09:53:00+03:00
2025-10-04T14:49:00+03:00
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046364227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af0893be4fb416908764a91f24c07510.jpg
https://ria.ru/20250919/gruziya-2042716475.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046364227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f222dd19729b78736c9d4edebcea8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа
В Грузии явка за 2 часа голосования на местных выборах составила 7,9%
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии за первые два часа голосования составила 7,9%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
«
“По данным на 10 часов (09.00 мск) проголосовали 275 тысяч 948 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 7,41%.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии
в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси
, Кутаиси, Батуми
, Рустави
и Поти
, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Основными конкурентами являются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.