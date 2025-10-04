Рейтинг@Mail.ru
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа - РИА Новости, 04.10.2025
09:53 04.10.2025 (обновлено: 14:49 04.10.2025)
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа
В Грузии явка на местных выборах составила 7,9 процента за два часа
в мире, грузия
В мире, Грузия
© SputnikГолосование на выборах в органы местной власти в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии за первые два часа голосования составила 7,9%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
“По данным на 10 часов (09.00 мск) проголосовали 275 тысяч 948 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 7,41%.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Основными конкурентами являются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.
