В Грузии явка на местных выборах превысила 28 процентов

ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии превысила 28 процентов, заявила пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани.
"К 15:00 (14:00 мск) на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", — сказала она на брифинге.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на выборах в органы местной власти в Грузии
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии
По ее словам, голосование проходит в спокойной обстановке.
Избирательные участки открылись в 64 муниципалитетах и районах в 08:00 (07:00 мск). Участие в голосовании принимают 12 партий, часть оппозиции объявила бойкот.
По итогам выборов изберут:
- мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти;
- глав 59 муниципалитетов;
- депутатов местных городских собраний — сакребуло.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeОснователь и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси
За должность главы Тбилиси борются девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, он занимает этот пост с 2017 года, а также кандидат от оппозиционных партий "Лело — Сильная Грузия" и "Гахария — за Грузию" Ираклий Купрадзе.
Выборы проходят на фоне ежедневных протестов, задержаний митингующих и напряженных отношений с ЕС и США. Оппозиционеры пообещали устроить 4 октября "мирную революцию" с целью свержения власти.
Представители "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
22 сентября, 15:41