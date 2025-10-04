В Грузии явка на местных выборах превысила 28 процентов

Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии превысила 28 процентов, заявила пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани.

"К 15:00 (14:00 мск) на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", — сказала она на брифинге.

По ее словам, голосование проходит в спокойной обстановке.

Избирательные участки открылись в 64 муниципалитетах и районах в 08:00 (07:00 мск). Участие в голосовании принимают 12 партий, часть оппозиции объявила бойкот.

По итогам выборов изберут:

мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти; глав 59 муниципалитетов;

глав 59 муниципалитетов; депутатов местных городских собраний — сакребуло.

За должность главы Тбилиси борются девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе , он занимает этот пост с 2017 года, а также кандидат от оппозиционных партий "Лело — Сильная Грузия" и "Гахария — за Грузию" Ираклий Купрадзе.

Выборы проходят на фоне ежедневных протестов, задержаний митингующих и напряженных отношений с ЕС и США. Оппозиционеры пообещали устроить 4 октября "мирную революцию" с целью свержения власти.