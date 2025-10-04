Рейтинг@Mail.ru
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046420622.html
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 04.10.2025
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в спокойной и свободной среде, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:26:00+03:00
2025-10-04T21:26:00+03:00
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046364690_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_63aaf2ad96e191d5c0b7567775c18d85.jpg
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046346279.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046364690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494d3e7fe3a709b731e917ff63f1adf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия
В мире, Грузия
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК

Каландаришвили: голосование на местных выборах в Грузии прошло в спокойной среде

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на выборах в органы местной власти в Грузии
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в спокойной и свободной среде, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. Тот факт, что процесс был проведен без нарушений, еще раз подтверждает, что избирательная администрация планирует и организует выборы в соответствии с высокими международными стандартами", - заявил Каландаришвили на брифинге.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
Вчера, 12:29
 
В миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала