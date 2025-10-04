Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в спокойной и свободной среде, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили.

"Выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. Тот факт, что процесс был проведен без нарушений, еще раз подтверждает, что избирательная администрация планирует и организует выборы в соответствии с высокими международными стандартами", - заявил Каландаришвили на брифинге.