Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК
Голосование на выборах в Грузии прошло в спокойной среде, заявил глава ЦИК
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в спокойной и свободной среде, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. РИА Новости, 04.10.2025
Каландаришвили: голосование на местных выборах в Грузии прошло в спокойной среде
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в спокойной и свободной среде, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. Тот факт, что процесс был проведен без нарушений, еще раз подтверждает, что избирательная администрация планирует и организует выборы в соответствии с высокими международными стандартами", - заявил Каландаришвили на брифинге.