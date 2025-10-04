В Грузии закрылись избирательные участки

Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии. Архивное фото

Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в органы местного самоуправления закрылись в Грузии, передает корреспондент РИА Новости.

Рустави и Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси , Кутаиси, Батуми Поти , мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов. Основными кандидатами являются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе , который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" - Ираклий Купрадзе.

ЦИК Грузии сообщал, что по всей стране был открыт 3061 избирательный участок, на большинстве из которых голосование прошло в электронном виде. Участки открылись в 08.00 (07.00 мск) и закрылись в 20.00 (19.00 мск). Общее число избирателей на муниципальных выборах 4 октября составило 3 миллиона 513 тысяч 818 человек.

Депутаты в сакребуло избираются по смешанной системе - часть по пропорциональной, то есть по партийным спискам, часть по мажоритарной, путем прямого голосования. Проходной барьер на пропорциональных выборах составляет 4%. Для победы в первом туре выборов кандидату в мэры города необходимо набрать более 50% голосов, а мажоритарному кандидату достаточно набрать больше всех голосов.