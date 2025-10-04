Рейтинг@Mail.ru
В Грузии явка на местных выборах составила 33,5 процента
17:29 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах составила 33,5 процента
Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной...
в мире
грузия
тбилиси
батуми
грузия
тбилиси
батуми
в мире, грузия, тбилиси, батуми
В Грузии явка на местных выборах составила 33,5 процента

Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составляла 41,35%.
"К 17.00 на голосование на местных выборах пришли 1 миллион 175 тысяч 817 избирателей", - сказала Иоселиани.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала