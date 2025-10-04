https://ria.ru/20251004/gruzija-2046389796.html
В Грузии явка на местных выборах составила 33,5 процента
Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной... РИА Новости, 04.10.2025
Представитель ЦИК Грузии Иоселиани заявила, что явка на выборы составляет 33,5%