© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 33,18%.

« "К 15.00 (14.00 мск - ред.) на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", - заявила Иоселиани на брифинге.

По ее словам, голосование в целом проходит в спокойной обстановке.