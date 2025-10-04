Рейтинг@Mail.ru
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента
14:54 04.10.2025
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента - РИА Новости, 04.10.2025
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента
Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:54:00+03:00
2025-10-04T14:54:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
батуми
грузия
тбилиси
батуми
в мире, грузия, тбилиси, батуми
В мире, Грузия, Тбилиси, Батуми
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента

Явка на местных выборах в Грузии составила 28,22% к 15:00 (14:00 мск)

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на выборах в органы местной власти в Грузии
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 33,18%.
«
"К 15.00 (14.00 мск - ред.) на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", - заявила Иоселиани на брифинге.
По ее словам, голосование в целом проходит в спокойной обстановке.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
