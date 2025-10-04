https://ria.ru/20251004/gruzija-2046368122.html
В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента
Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной РИА Новости, 04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 33,18%.
"К 15.00 (14.00 мск - ред.) на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", - заявила Иоселиани на брифинге.
По ее словам, голосование в целом проходит в спокойной обстановке.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии
в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси
, Кутаиси, Батуми
, Рустави
и Поти
, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.