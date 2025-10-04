Рейтинг@Mail.ru
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046343037.html
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов - РИА Новости, 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов
Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:51:00+03:00
2025-10-04T11:51:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
батуми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07adf8b3aeb449c2b06677b95b8e4a18.jpg
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046337612.html
https://ria.ru/20251003/gruziya-2045907420.html
грузия
тбилиси
батуми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6cb975cbff8c1ea9e8472a9c0e5f8940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, батуми
В мире, Грузия, Тбилиси, Батуми
В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов

ЦИК Грузии: явка на местных выборах составила 17,1% к 12 часам (11:00 мск)

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вид на Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 17,72%.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Грузинский премьер уверен в победе правящей партии на местных выборах
Вчера, 10:45
“К 12 часам на избирательные участки пришли 602 тысячи 445 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге.
По ее словам, к данному времени в комиссию не поступало ни одного заявления о нарушениях.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу 9 кандидатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Октябрь все изменит. Зеленский открыл новый фронт
3 октября, 08:00
 
В миреГрузияТбилисиБатуми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала