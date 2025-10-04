В Грузии явка на местных выборах превысила 17 процентов

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 17,72%.

“К 12 часам на избирательные участки пришли 602 тысячи 445 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге.

По ее словам, к данному времени в комиссию не поступало ни одного заявления о нарушениях.