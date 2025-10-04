В Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны, оппозиция обещает устроить в этот день "мирную революцию" в Тбилиси.

Грузия уже около года живет в условиях акций протеста, вызванных недовольством избирательным процессом и решением властей отложить продвижение к членству в Европейском союзе. Эти события усилили общественный раскол и подняли вопрос о том, в каком направлении будет двигаться Грузия дальше. Выборы пройдут на фоне ежедневных протестов, серии задержаний митингующих, судебных разбирательств и уголовного преследования над оппозиционерами и напряженного отношения с ЕС и США.

Формально именно парламент и правительство определяют внешнюю политику, однако выборы в органы местного самоуправления имеют символическое значение - закрепит ли правящая партия "Грузинская мечта" контроль над всей властью и сможет ли оппозиция доказать поддержку населения.

Представители "Грузинской мечты" неоднократно сообщали, что беспорядки в стране готовят внутренние и внешние силы, однако силовики будут максимально обеспечивать порядок. Грузинские телекомпании распространили скрытые видеокадры, как правоохранители "тренируются" к разгону акций протестов. В "Грузинской мечте" при этом уверены в полной победе во всех 64 муниципалитетах.

Процесс голосования

По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Депутаты в сакребуло избираются по смешанной системе - часть по пропорциональной, то есть по партийным спискам, часть по мажоритарной, путем прямого голосования. Проходной барьер на пропорциональных выборах составляет 4%. Для победы в первом туре выборов кандидату в мэры города необходимо набрать более 50% голосов, а мажоритарному кандидату достаточно набрать больше всех голосов.

ЦИК Грузии зарегистрировал для участия на выборах 12 партий, при этом часть оппозиции в выборах участие не принимают. Среди тех, кто объявил бойкот, стала партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Коалиция за перемены". Члены политсилы утверждают, что участие в выборах будет означать признание легитимации итогов прошедших осенью 2024 года парламентских выборов, по итогам которых вновь победила правящая партия "Грузинская мечта".

Борьба за мэра Тбилиси и арест оппозиционеров

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" официально выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах. Каладзе занимает этот пост с 2017 года. С 2013 года он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта". С 2012 по 2017 год занимал посты министра энергетики и вице-премьера Грузии.

Лидеры большинства оппозиционных партий находятся в заключении на семь-восемь месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, следовательно, они не принимают участие в выборах. Многие оппозиционеры еще до заключения заранее заявили об отказе принимать участие. При этом президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил осужденным оппозиционерам помиловать их, если они все же решат участвовать. Кавелашвили заявлял, что помилование нужно для того, "чтобы не осталось ни малейшего повода утверждать, что выборы в органы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентоспособности". В итоге президент помиловал двух оппозиционеров из партии "Лело - Сильная Грузия" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые выразили желание участвовать в выборах. Их партия вместе с партией "Гахария - за Грузию" выдвинула единого кандидата в мэры Тбилиси - Ираклия Купрадзе.

Незадолго до выборов служба государственной безопасности Грузии провела очередную серию задержаний оппозиционеров. Изначально служба задержала председателя политсовета партии "Единое национальное движение", бывшего председателя политсилы Левана Хабеишвили за то, что он "обещал взятки" правоохранителям в день выборов. Позже прокуратура предъявила ему обвинения по статьям 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии ("Призывы к свержению государственной власти Грузии", "Обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния"). В конце сентября правоохранители задержали депутата городского собрания Тбилиси от партии Саакашвили "Единое национальное движение" Звиада Куправа за призывы к свержению власти. Он опубликовал видео, в котором призвал сторонников помешать работе избирательных участков в день местных выборов.

Наблюдатели

Впервые на выборах отмечается сокращение числа наблюдателей как известных местных организаций, так и международных. Местная неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия" объявила, что не будет наблюдать из-за "репрессивной среды", Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что впервые за 31 год не сможет участвовать в наблюдении в традиционном формате. Посольства большинства европейских стран не выслали наблюдателей, за исключением Швейцарии и Венгрии. БДИПЧ/ОБСЕ, Международный республиканский институт США (MRI), Национальный демократический институт (NDI) США и Европарламент также впервые не отправили своих наблюдателей.

Изначально власти сообщали, что не видят необходимости в присутствии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ на местных выборах, однако позже они все же направили миссии приглашение. Однако БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что приглашение поступило слишком поздно, из-за чего миссия приняло решение не направлять своих наблюдателей в Грузию.

ЦИК Грузии откроет более трех тысяч участков, в большинстве из них голосование пройдет электронным путем. Всего, по данным комиссии, зарегистрированы около 80 международных наблюдателей от 28 международных организаций и более семи тысяч наблюдателей от 27 местных организаций. Голосование начнется в 8.00 (7.00 мск) и завершится в 20.00 (19.00 мск). Ожидается, что первые итоги выборов будут опубликованы через пару часов.

Планы оппозиции

Ужесточение законов в Грузии, направленные на усиление мер против нарушений, связанных с протестной деятельностью, теперь позволяет властям применять более тяжелые меры к протестующим - как административные, так и уголовные. Так, например, незадолго до выборов за повреждение баннера кандидата в мэры Каладзе была задержана одна из лидеров "Коалиции за перемены" Элена Хоштария.

Оппозиционеры неоднократно сообщали, что в день выборов планируют устроить "мирную революцию" с целью свержения власти. План по "свержению власти" не распространяется, лишь известно, что оппоненты устроят митинги в центре столицы.