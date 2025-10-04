Рейтинг@Mail.ru
Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 04.10.2025
15:03 04.10.2025
Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за госизмену
происшествия, россия, донецкая народная республика, сергей петриков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Петриков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за госизмену

ФСБ: Жителя Володарского в ДНР приговорили к 15 годам строго режима за госизмену

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Жителя поселка городского типа Володарское в ДНР Сергея Петрика приговорили к 15 годам строгого режима за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Житель пгт. Володарское Сергей Петрик был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам… Верховный суд ДНР признал Петрика Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена" и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 105 000 рублей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мужчина инициативно установил контакт с представителями СБУ в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.
Сам осужденный заявил, что не согласен с приговором и считает себя невиновным.
"Я считаю себя невиновным... Прошу, чтобы меня оправдали", — сказал Петрик на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
17 января, 09:47
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ПетриковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
