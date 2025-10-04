Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за госизмену

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Жителя поселка городского типа Володарское в ДНР Сергея Петрика приговорили к 15 годам строгого режима за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Житель пгт. Володарское Сергей Петрик был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам… Верховный суд ДНР признал Петрика Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена" и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 105 000 рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина инициативно установил контакт с представителями СБУ в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

Сам осужденный заявил, что не согласен с приговором и считает себя невиновным.