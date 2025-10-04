Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 358 миллиардов долларов — это немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов.

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромный 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.

Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня, годом ранее — 315,7 миллиарда долларов, а в 2022 году — 252,5 миллиарда.

Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами, эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 91,7 миллиарда долларов.