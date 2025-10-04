Рейтинг@Mail.ru
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов
07:08 04.10.2025 (обновлено: 14:38 04.10.2025)
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов

Госдолг США при переключении финансового года вырос на $358 млрд

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 358 миллиардов долларов — это немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов.
В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромный 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
3 октября, 00:25
Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня, годом ранее — 315,7 миллиарда долларов, а в 2022 году — 252,5 миллиарда.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами, эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 91,7 миллиарда долларов.
Для сравнения: весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов. Это лишь на восемь процентов меньше, чем прирост американской задолженности за два дня.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Госдолг США вырос на два триллиона долларов четвертый раз подряд
2 октября, 17:47
 
