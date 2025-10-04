Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 358 миллиардов долларов — это немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов.
В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромный 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.
Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня, годом ранее — 315,7 миллиарда долларов, а в 2022 году — 252,5 миллиарда.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами, эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 91,7 миллиарда долларов.
Для сравнения: весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов. Это лишь на восемь процентов меньше, чем прирост американской задолженности за два дня.
Госдолг США вырос на два триллиона долларов четвертый раз подряд
2 октября, 17:47