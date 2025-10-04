Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gorlovka-2046304436.html
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.10.2025
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T02:37:00+03:00
2025-10-04T02:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251003/svo-2046280783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки пострадал при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 20:48
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с 22.00 по 22.45 мск пятницы пять раз атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи дронов-камикадзе. Позднее Приходько сообщал о пострадавшей мирной жительнице Горловки в результате атаки ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала