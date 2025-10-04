https://ria.ru/20251004/gorlovka-2046304436.html
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
