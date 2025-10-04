https://ria.ru/20251004/gorlovka-2046297882.html
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.10.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T00:37:00+03:00
2025-10-04T00:37:00+03:00
2025-10-04T00:37:00+03:00
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20250929/ataka-2045038806.html
https://ria.ru/20251003/dron-2046289953.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
При атаке дрона ВСУ в центре Горловки ранена мирная жительница