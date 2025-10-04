Бундесвер начал помогать аэропорту в Мюнхене обнаруживать дроны

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне инцидентов с дронами над воздушной гаванью.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.