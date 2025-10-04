Рейтинг@Mail.ru
10:36 04.10.2025 (обновлено: 11:33 04.10.2025)
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ
В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 04.10.2025
германия, общество
Германия, Общество
Автомобиль скорой помощи у больницы . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета Bild.
"В городе Штадтфельд-Вест в районе Харбкерштрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья", — говорится в материале.
По данным источника, в подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.
В результате происшествия пострадали 24 человека, включая пожарных, полицейских и жильцов дома. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее специалисты нашли значительные запасы пестицидов, хранившихся в подвале 79-летнего владельца, который раньше работал дезинсектором, заключает издание.
