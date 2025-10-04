В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета Bild

"В городе Штадтфельд-Вест в районе Харбкерштрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья", — говорится в материале.

По данным источника, в подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.