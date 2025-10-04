https://ria.ru/20251004/germaniya-2046336971.html
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ
В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:36:00+03:00
2025-10-04T10:36:00+03:00
2025-10-04T11:33:00+03:00
германия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982505a298d82e03f22572009d76a222.jpg
https://ria.ru/20250430/uljanovsk-2014258461.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646624617da369d179ef23bb9ef076df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, общество
В Германии пенсионер отравил 24 человека фосфином, пишут СМИ
В Германии пенсионер отравил 24 человека ядовитым газом фосфином
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человека фосфином, пишет немецкая газета Bild
.
"В городе Штадтфельд-Вест в районе Харбкерштрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья", — говорится в материале.
По данным источника, в подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.
В результате происшествия пострадали 24 человека, включая пожарных, полицейских и жильцов дома. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее специалисты нашли значительные запасы пестицидов, хранившихся в подвале 79-летнего владельца, который раньше работал дезинсектором, заключает издание.