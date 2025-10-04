https://ria.ru/20251004/germanija-2046425954.html
В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона
Задержанный в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне за запуск БПЛА мужчина был оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный... РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Задержанный в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне за запуск БПЛА мужчина был оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный беспилотник, теперь ему грозит штраф в размере не менее 10 тысяч евро, следует из сообщения управления полиции города.
Ранее газета Bild
сообщала о задержании в пятницу 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта Франкфурта-на-Майне
.
"Вчерашним утром пятницы (3 октября 2025) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона… В бесполетной зоне кратковременно запустил дрон 41-летний мужчина… который, по последним данным, хотел быстро протестировать недавно приобретенный дрон", - говорится в пресс-релизе полиции.
Заведено дело о нарушении общественного порядка, мужчине грозит штраф "в пятизначном" размере, уточняется в сообщении.
Как сообщило агентство DPA со ссылкой на управление безопасности полетов ФРГ
(DFS), за первые девять месяцев 2025 года в стране было зарегистрировано 172 случая нарушения движения воздушного транспорта дронами, 123 из них произошло в районе аэропортов, причем лидером по этому показателю стал Франкфурт-на-Майне (37 случаев). За многими из этих инцидентов, по информации DFS, могут стоять пилоты-любители.