В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Задержанный в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне за запуск БПЛА мужчина был оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный беспилотник, теперь ему грозит штраф в размере не менее 10 тысяч евро, следует из сообщения управления полиции города.