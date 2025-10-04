В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами, а также пообещал расширить сотрудничество в этой области с Украиной, Израилем и европейскими партнерами.
"Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками в федеральной полиции", - сказал глава ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из ряда европейских стран и еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером в Мюнхене. Трансляцию вело издание Spiegel.
Германия планирует наладить сотрудничество по разработкам и исследованиям в области защиты от дронов с Израилем, Украиной и, предположительно, европейскими партнерами и Еврокомиссией, добавил глава МВД.
В свою очередь, Бруннер пообещал, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) получит дополнительные 250 миллионов евро на цели, связанные с дронами.
Проблему беспилотников планирует обсудить и недавно созданный Совет национальной безопасности Германии под руководством канцлера страны Фридриха Мерца, сообщает газета Bild. По ее информации, правительство и органы безопасности ФРГ ставят задачу предотвратить панику среди населения, и в данный момент идет сбор информации об инцидентах за рубежом и о ситуации в стране.
При этом разведслужбы до сих пор не получили точных сведений об инцидентах, и в некоторых случаях не имеют достоверных данных, шла речь о самолетах или беспилотниках, о "государственном или негосударственном" их владельце, пишет газета. Правоохранители не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о якобы российском происхождении замеченных летающих объектов, за их запусками могли стоять и обычные "зараженные" всеобщим ажиотажем владельцы дронов из Германии, пишет издание.
Ранее Добриндт заявил, что кабмин ФРГ намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с беспилотниками. По его словам, закон о воздушной безопасности также будет изменен по согласованию с министром обороны ФРГ, поскольку и у бундесвера должна быть возможность участвовать в борьбе с БПЛА в рамках служебной помощи. Министр объявил и о планах создания "центра защиты от беспилотников" в Германии.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.