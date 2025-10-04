В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами, а также пообещал расширить сотрудничество в этой области с Украиной, Израилем и европейскими партнерами.

При этом разведслужбы до сих пор не получили точных сведений об инцидентах, и в некоторых случаях не имеют достоверных данных, шла речь о самолетах или беспилотниках, о "государственном или негосударственном" их владельце, пишет газета. Правоохранители не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о якобы российском происхождении замеченных летающих объектов, за их запусками могли стоять и обычные "зараженные" всеобщим ажиотажем владельцы дронов из Германии, пишет издание.