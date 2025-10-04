Рейтинг@Mail.ru
В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/germanija-2046422002.html
В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами
В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами - РИА Новости, 04.10.2025
В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами, а также пообещал расширить... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:40:00+03:00
2025-10-04T21:40:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
фридрих мерц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20251004/germaniya-2046391294.html
https://ria.ru/20251004/germanija-2046363284.html
https://ria.ru/20251003/germanija-2046286720.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, александр добриндт, фридрих мерц, еврокомиссия
В мире, Германия, Александр Добриндт, Фридрих Мерц, Еврокомиссия
В Германии хотят создать подразделение полиции для борьбы с дронами

Добриндт: МВД Германии планирует создать подразделение для борьбы с дронами

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами, а также пообещал расширить сотрудничество в этой области с Украиной, Израилем и европейскими партнерами.
"Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками в федеральной полиции", - сказал глава ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из ряда европейских стран и еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером в Мюнхене. Трансляцию вело издание Spiegel.
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Бундесвер начал помогать аэропорту в Мюнхене обнаруживать дроны
Вчера, 17:40
Германия планирует наладить сотрудничество по разработкам и исследованиям в области защиты от дронов с Израилем, Украиной и, предположительно, европейскими партнерами и Еврокомиссией, добавил глава МВД.
В свою очередь, Бруннер пообещал, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) получит дополнительные 250 миллионов евро на цели, связанные с дронами.
Проблему беспилотников планирует обсудить и недавно созданный Совет национальной безопасности Германии под руководством канцлера страны Фридриха Мерца, сообщает газета Bild. По ее информации, правительство и органы безопасности ФРГ ставят задачу предотвратить панику среди населения, и в данный момент идет сбор информации об инцидентах за рубежом и о ситуации в стране.
При этом разведслужбы до сих пор не получили точных сведений об инцидентах, и в некоторых случаях не имеют достоверных данных, шла речь о самолетах или беспилотниках, о "государственном или негосударственном" их владельце, пишет газета. Правоохранители не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о якобы российском происхождении замеченных летающих объектов, за их запусками могли стоять и обычные "зараженные" всеобщим ажиотажем владельцы дронов из Германии, пишет издание.
Сотрудник полиции в аэропорту Германии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
Вчера, 14:38
Ранее Добриндт заявил, что кабмин ФРГ намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с беспилотниками. По его словам, закон о воздушной безопасности также будет изменен по согласованию с министром обороны ФРГ, поскольку и у бундесвера должна быть возможность участвовать в борьбе с БПЛА в рамках служебной помощи. Министр объявил и о планах создания "центра защиты от беспилотников" в Германии.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ: Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами
3 октября, 22:12
 
В миреГерманияАлександр ДобриндтФридрих МерцЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала