В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
Bild: хорвата задержали за запуск дрона у аэропорта во Франкфурт-на-Майне
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild
со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении.
По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром.
"Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале.
Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония
на севере Германии
в пятницу, утверждается в статье.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена
из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild
, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.