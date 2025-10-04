Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/germanija-2046363284.html
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:38:00+03:00
2025-10-04T14:38:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg
https://ria.ru/20251003/germanija-2046286720.html
https://ria.ru/20251003/putin-2046197979.html
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:33:3125:2376_1920x0_80_0_0_b15a4bc28631bad837e04f7fef3738a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мюнхен, франкфурт-на-майне
В мире, Германия, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ

Bild: хорвата задержали за запуск дрона у аэропорта во Франкфурт-на-Майне

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в аэропорту Германии
Сотрудник полиции в аэропорту Германии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции в аэропорту Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении.
По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ: Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами
3 октября, 22:12
"Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале.
Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии в пятницу, утверждается в статье.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
3 октября, 15:44
 
В миреГерманияМюнхенФранкфурт-на-Майне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала