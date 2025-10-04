В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ

"Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.