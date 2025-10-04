ЦАХАЛ предостерегла палестинцев от возвращения в Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предостерегла палестинцев от возвращения в город Газа, заявив, что всё еще считает этот район опасной военной зоной, несмотря на заявления конфликтующих сторон о готовности начать реализовывать мирный план президента США Дональда Трампа.

"Срочное объявление и предупреждение для всех жителей сектора Газа - район, расположенный к северу от Вади-Газа, всё еще считается опасной зоной боевых действий. Пребывание там представляет серьезную угрозу, поэтому дорога Рашид остается открытой для передвижения на юг. Силы ЦАХАЛ продолжают блокировать город Газа, и попытка вернуться туда крайне опасна. Ради вашей безопасности избегайте возвращения на север и не приближайтесь к районам, где действуют силы ЦАХАЛ", - заявил арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Несколько недель назад силы ЦАХАЛ начали сухопутную операцию по захвату города Газа, где, по данным военных, остаются последние оплоты сопротивления палестинского движения ХАМАС . Сообщалось, что сотни тысяч жителей были эвакуированы из города в гуманитарные зоны на юге анклава. Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ отчитались от взятии под контроль оси Нецарим, которая делит сектор Газа южнее одноименного города на северную и южную части.

Дональда Трампа. Ранее израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму наступательную активность в секторе после согласия воюющих сторон начать реализацию мирного плана президента США

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.