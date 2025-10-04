ЦАХАЛ предостерегла палестинцев от возвращения в Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предостерегла палестинцев от возвращения в город Газа, заявив, что всё еще считает этот район опасной военной зоной, несмотря на заявления конфликтующих сторон о готовности начать реализовывать мирный план президента США Дональда Трампа.
"Срочное объявление и предупреждение для всех жителей сектора Газа - район, расположенный к северу от Вади-Газа, всё еще считается опасной зоной боевых действий. Пребывание там представляет серьезную угрозу, поэтому дорога Рашид остается открытой для передвижения на юг. Силы ЦАХАЛ продолжают блокировать город Газа, и попытка вернуться туда крайне опасна. Ради вашей безопасности избегайте возвращения на север и не приближайтесь к районам, где действуют силы ЦАХАЛ", - заявил арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Несколько недель назад силы ЦАХАЛ начали сухопутную операцию по захвату города Газа, где, по данным военных, остаются последние оплоты сопротивления палестинского движения ХАМАС. Сообщалось, что сотни тысяч жителей были эвакуированы из города в гуманитарные зоны на юге анклава. Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ отчитались от взятии под контроль оси Нецарим, которая делит сектор Газа южнее одноименного города на северную и южную части.
Ранее израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму наступательную активность в секторе после согласия воюющих сторон начать реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников