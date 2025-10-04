https://ria.ru/20251004/gaza-2046340429.html
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по прекращению огня в Газе
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по прекращению огня в Газе
Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:16:00+03:00
2025-10-04T11:16:00+03:00
2025-10-04T11:32:00+03:00
в мире
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251004/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, израиль
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по прекращению огня в Газе
ХАМАС: рассчитывать на гарантии Нетаньяху по перемирию в Газе невозможно
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
«
"Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном
, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани.
Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля
станет очевидным для всего мира.
"Именно он (Нетаньяху
- ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.