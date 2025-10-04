В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по прекращению огня в Газе

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.