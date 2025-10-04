Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой - РИА Новости, 04.10.2025
11:07 04.10.2025 (обновлено: 11:13 04.10.2025)
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
Вопрос управления сектором Газа должен решать весь палестинский народ, а не только движение ХАМАС, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения РИА Новости, 04.10.2025
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Вопрос управления сектором Газа должен решать весь палестинский народ, а не только движение ХАМАС, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Согласие на некоторые пункты плана Вашингтона было достигнуто лишь в той мере, в какой они отвечают требованиям и устремлениям палестинского народа, не затрагивая другие принципы — в частности, вопрос о сдаче оружия и управлении сектором Газа, так как это решение принадлежит всему палестинскому народу, а не только движению ХАМАС", - сказал Килани.
