ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой - РИА Новости, 04.10.2025
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
Вопрос управления сектором Газа должен решать весь палестинский народ, а не только движение ХАМАС, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:07:00+03:00
2025-10-04T11:07:00+03:00
2025-10-04T11:13:00+03:00
хамас
сектор газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
хамас, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС, Сектор Газа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС рассказало, кто должен решать вопрос управления Газой
ХАМАС: вопрос управления Газой должен решать палестинский народ