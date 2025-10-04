Рейтинг@Mail.ru
04:29 04.10.2025 (обновлено: 04:50 04.10.2025)
"Реальная война". Журналист назвал главный страх Запада из-за России
"Реальная война". Журналист назвал главный страх Запада из-за России
© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидеры ЕС и НАТО будут продолжать конфликт с Россией, чтобы не потерять власть в собственных странах, такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с Россией, им придется иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах", — говорится в публикации.
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
При этом эксперт подчеркнул, что сложившаяся в Евросоюзе антироссийская риторика становится все более опасной и может привести к открытой конфронтации.
"Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — предупредил Боуз.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что представители большинства стран Евросоюза "за закрытыми дверями" соглашаются, что Европа скатывается к войне.
Президент Сербии Александр Вучич также пояснял, что увеличение европейскими государствами расходов на оборону означает подготовку к конфронтации.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Европа скатывается к войне, заявил Орбан
Вчера, 09:30
 
