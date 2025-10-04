Рейтинг@Mail.ru
"Реальный психоз". В Финляндии рассказали о ситуации в Европе из-за России
17:42 04.10.2025 (обновлено: 23:51 04.10.2025)
"Реальный психоз". В Финляндии рассказали о ситуации в Европе из-за России
Европа переживает крайне плачевное состояние из-за мнимой российской угрозы, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема
"Реальный психоз". В Финляндии рассказали о ситуации в Европе из-за России

Политик Мема осудил психоз европейских лидеров из-за мнимой российской угрозы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Европа переживает крайне плачевное состояние из-за мнимой российской угрозы, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это реальный психоз", — так политик описал ситуацию в Евросоюзе.
Он осудил тревогу европейских лидеров, отметив, что причины для нападения России на ЕС "совершенно непонятны".
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
