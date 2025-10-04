Володин рассказал, зачем лидеры ЕС пытаются запугать европейское население

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран, втянув себя и других в конфликт на Украине для сохранения своей власти, пытаются запугать народы государств Европы, мир наступит быстрее, если "кучка подельников" бывшего президента США Джо Байдена уйдет вслед за ним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза - (председатель Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, (глава евродипломатии Кая - ред.) Каллас, (премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер, (президент Польши Кароль - ред.) Навроцкий, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики , - втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран", - написал Володин в своем канале в Max

Он отметил, что европейским политикам правильно было бы услышать слова президента России Владимира Путина , сказанные им на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"В отличие от европейских наполеончиков и фюреров, провоцирующих конфликт с Россией, народы европейских стран хотят мира. Который наступит точно быстрее, если зловонная кучка подельников Байдена , устроившего войну на Украине, уйдет вслед за ним. И тогда сбудется мечта президента США (Дональда - ред.) Трампа, которому обмылки предшественника мешают ее осуществить", - подчеркнул председатель Госдумы

Володин также сообщил, что проанализировал с помощью искусственного интеллекта риторику государственных деятелей и депутатов разных континентов и стран, чтобы узнать, где больше говорят о войне, а где - о мире.