Рейтинг@Mail.ru
ЕС внесет в черный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.10.2025 (обновлено: 05:05 05.10.2025)
https://ria.ru/20251004/es-2046349190.html
ЕС внесет в черный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией
ЕС внесет в черный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 05.10.2025
ЕС внесет в черный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией
ЕС в рамках нового пакета санкций планирует добавить еще 120 судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов,, пишет EuObserver со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-04T12:52:00+03:00
2025-10-05T05:05:00+03:00
балтийское море
москва
россия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251003/sanktsii-2046187143.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045934786.html
балтийское море
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, москва, россия, евросоюз, в мире
Балтийское море, Москва, Россия, Евросоюз, В мире
ЕС внесет в черный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией

ЕС планирует добавить в черный список еще 120 якобы связанных с РФ танкеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций планирует добавить еще 120 судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов,, пишет EuObserver со ссылкой на просмотренный документ.
По данным издания, согласно внутренним документам, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров", якобы связанных с Россией.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ЕС продлил на год антироссийские санкции
3 октября, 14:52
При этом уточняется, что в таком случае список судов расширится до 568 позиций.
Кроме того, Евросоюз занимается подготовкой правовых оснований для задержания как минимум 16 "подозрительных нефтяных танкеров" без флага, при условии, что они в будущем зайдут в Балтийское море, утверждает EuObserver.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал собственных санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские серы абсолютно неэффективны.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков высказался о европейских санкциях
2 октября, 17:52
 
Балтийское мореМоскваРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала