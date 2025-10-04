МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций планирует добавить еще 120 судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов,, пишет EuObserver со ссылкой на просмотренный документ.
По данным издания, согласно внутренним документам, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров", якобы связанных с Россией.
При этом уточняется, что в таком случае список судов расширится до 568 позиций.
Кроме того, Евросоюз занимается подготовкой правовых оснований для задержания как минимум 16 "подозрительных нефтяных танкеров" без флага, при условии, что они в будущем зайдут в Балтийское море, утверждает EuObserver.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал собственных санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские серы абсолютно неэффективны.
