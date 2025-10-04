МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Протесты в Грузии являются "дембельским аккордом" экс-главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Акции протеста проходят в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления. По последним сообщениям корреспондента РИА Новости, демонстранты переместились по проспекту Руставели к зданию парламента. Рядом с сотрудниками спецназа стоит водомет. Периодически силовики используют перцовый газ.
По его мнению, это демонстрация преемственности практики вмешательства во внутренние дела стран на постсоветском пространстве.
"После удачного эксперимента европейцев и британцев на бессарабском полигоне с перевернутыми выборами в Молдавии неуспех с точки зрения результатов на выборах в Грузии логично завершается беспорядками и волной экстремизма", - отметил эксперт.
Мартынов добавил, что новый глава британской разведки Блейз Метревели - "внучка украинского предателя и грузинских коллаборантов".
"Конечно, это же неспроста", - заключил он.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов. Основными кандидатами являются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" - Ираклий Купрадзе.