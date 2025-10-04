Эксперт предположил, кто стоит за беспорядками в Грузии

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Протесты в Грузии являются "дембельским аккордом" экс-главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Акции протеста проходят в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления. По последним сообщениям корреспондента РИА Новости, демонстранты переместились по проспекту Руставели к зданию парламента. Рядом с сотрудниками спецназа стоит водомет. Периодически силовики используют перцовый газ.

"Думаю, это старая консерва, и, конечно, дембельский аккорд товарища Мура , который передал на днях пост директора MI6 еще более одиозной даме. Нет сомнений, что власти Грузии справятся с этим вызовом", - сказал Мартынов

По его мнению, это демонстрация преемственности практики вмешательства во внутренние дела стран на постсоветском пространстве.

"После удачного эксперимента европейцев и британцев на бессарабском полигоне с перевернутыми выборами в Молдавии неуспех с точки зрения результатов на выборах в Грузии логично завершается беспорядками и волной экстремизма", - отметил эксперт.

Мартынов добавил, что новый глава британской разведки Блейз Метревели - "внучка украинского предателя и грузинских коллаборантов".

"Конечно, это же неспроста", - заключил он.