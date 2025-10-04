Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:13 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/ekspert-2046306425.html
Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной
Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной - РИА Новости, 04.10.2025
Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной
Установка скульптуры "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве даст возможность переосмыслить городское пространство и отношение к природе в мегаполисе, РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:13:00+03:00
2025-10-04T03:13:00+03:00
культура
москва
нью-йорк (город)
америка
российский государственный гуманитарный университет
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046149095_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_187c67e22348bd75a678ed9cb07bd6d5.jpg
https://ria.ru/20250802/glina-2032974050.html
https://ria.ru/20251003/moskva-2046121383.html
москва
нью-йорк (город)
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Скульптура "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве
Скульптура "Садовая лопатка" Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заменила "Большую глину № 4" на Болотной набережной, ее установили в пятницу утром, сообщили в пресс-службе Дома культуры "ГЭС-2".
2025-10-04T03:13
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046149095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e860144ee45b0ea928c0fceeec06a304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нью-йорк (город), америка, российский государственный гуманитарный университет, культура
Культура, Москва, Нью-Йорк (город), Америка, Российский государственный гуманитарный университет, Культура
Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной

Культуролог Косякова объяснила значимость скульптуры "Садовая лопатка" в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНовая скульптура "Садовая лопатка" на Болотной набережной у дома культуры "ГЭС-2" в Москве
Новая скульптура Садовая лопатка на Болотной набережной у дома культуры ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Установка скульптуры "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве даст возможность переосмыслить городское пространство и отношение к природе в мегаполисе, рассказала РИА Новости кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ Валерия Косякова.
Скульптура "Садовая лопатка" Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заменила "Большую глину №4" Урса Фишера на Болотной набережной, ее установили в пятницу утром. В пресс-службе ГЭС-2 отметили, что с неё начнется новая программа паблик-арта.
"Появление работы "Садовая лопатка" действительно очень важно и значимо для Москвы, ведь произведение из частной коллекции и после большой выставки в Нью-Йорке приезжает в московское пространство", - отметила Косякова.
Она подчеркнула, что у жителей города и гостей столицы появилась возможность встретиться с классической и знаменитой скульптурой, которая по-новому даст возможность посмотреть на городской ландшафт и пространство рядом с ГЭС-2.
Разобранная скульптура Большая глина №4 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"
2 августа, 12:04
Эксперт напомнила, что эта версия скульптуры выставлялась в 2021 году на выставке в Метрополитен-музее, а Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген считаются классиками такого направления искусства как поп-арт. Они начали работать вместе с конца 1970-х годов: вместе они создали масштабные инсталляции булавок, мороженого, зубных щеток, шлангов, лопаток, устанавливая их в разных городских пространствах по всему миру, как в Америке, так и в Европе.
По словам Косяковой, такие произведения нужно рассматривать в контексте волны постмодернистского искусства, для которого игра с пространством, ирония и смещение классических паттернов восприятия городской среды очень важны: люди в любом культурном поле привыкают воспринимать вещи в некоторой нормативности, и для того, чтобы это представление поменялось, художник проникает в городской ландшафт и меняет привычные представления об его устройстве при помощи своих произведений. Так "Садовая лопатка" в той среде, где она будет инсталлирована, поможет переосмыслить символику городского московского пространства, считает эксперт.
"Помимо такой постмодернистской игры, иронии и смены восприятия и паттернов, надо сказать, что вообще садовая лопатка - это такой сложный символ, который отсылает нас и к проблеме природы в мегаполисе", - отметила эксперт.
Она напомнила, что латинское слово "культура", впервые появившись в трактате древнеримского политика и писателя Марка Порция Катона Старшего "De agricultura" и изначально применялось к идее обрабатывания земли, а затем концепция возделывания земли и природы перешла на идею возделывания человека.
"То есть, по большому счёту, такой символической лопаткой человек возделывает среду и себя, превращая её из культуры в цивилизацию", - подчеркнула Косякова.
Так, в наши дни в огромном мегаполисе эта скульптурная композиция даёт возможность задуматься, что такое природа, культура, цивилизация, человек, возделывание и общество", заключила эксперт.
Скульптура Садовая лопатка на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Москве "Большую глину № 4" заменили "Садовой лопаткой"
Вчера, 11:05
 
КультураМоскваНью-Йорк (город)АмерикаРоссийский государственный гуманитарный университетКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала