Эксперт оценила установку скульптуры лопатки на Болотной набережной

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Установка скульптуры "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве даст возможность переосмыслить городское пространство и отношение к природе в мегаполисе, рассказала РИА Новости кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ Валерия Косякова.

Скульптура "Садовая лопатка" Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заменила "Большую глину №4" Урса Фишера на Болотной набережной, ее установили в пятницу утром. В пресс-службе ГЭС-2 отметили, что с неё начнется новая программа паблик-арта.

"Появление работы "Садовая лопатка" действительно очень важно и значимо для Москвы , ведь произведение из частной коллекции и после большой выставки в Нью-Йорке приезжает в московское пространство", - отметила Косякова.

Она подчеркнула, что у жителей города и гостей столицы появилась возможность встретиться с классической и знаменитой скульптурой, которая по-новому даст возможность посмотреть на городской ландшафт и пространство рядом с ГЭС-2.

Эксперт напомнила, что эта версия скульптуры выставлялась в 2021 году на выставке в Метрополитен-музее, а Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген считаются классиками такого направления искусства как поп-арт. Они начали работать вместе с конца 1970-х годов: вместе они создали масштабные инсталляции булавок, мороженого, зубных щеток, шлангов, лопаток, устанавливая их в разных городских пространствах по всему миру, как в Америке , так и в Европе

По словам Косяковой, такие произведения нужно рассматривать в контексте волны постмодернистского искусства, для которого игра с пространством, ирония и смещение классических паттернов восприятия городской среды очень важны: люди в любом культурном поле привыкают воспринимать вещи в некоторой нормативности, и для того, чтобы это представление поменялось, художник проникает в городской ландшафт и меняет привычные представления об его устройстве при помощи своих произведений. Так "Садовая лопатка" в той среде, где она будет инсталлирована, поможет переосмыслить символику городского московского пространства, считает эксперт.

"Помимо такой постмодернистской игры, иронии и смены восприятия и паттернов, надо сказать, что вообще садовая лопатка - это такой сложный символ, который отсылает нас и к проблеме природы в мегаполисе", - отметила эксперт.

Она напомнила, что латинское слово "культура", впервые появившись в трактате древнеримского политика и писателя Марка Порция Катона Старшего "De agricultura" и изначально применялось к идее обрабатывания земли, а затем концепция возделывания земли и природы перешла на идею возделывания человека.

"То есть, по большому счёту, такой символической лопаткой человек возделывает среду и себя, превращая её из культуры в цивилизацию", - подчеркнула Косякова.