Ефимов: на станции "Народное Ополчение" смонтировали эскалаторы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работы по устройству эскалаторов завершили на станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии метро, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Станция "Народное Ополчение" будет расположена вдоль улицы Демьяна Бедного.

"Станционный комплекс мелкого заложения будет иметь два подземных вестибюля. В первом смонтировали четыре эскалатора, во втором – три. Протяженность каждого эскалатора составляет около 18 метров. Оборудование поставлено с завода в Санкт-Петербурге", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении также указывается, что для маломобильных пассажиров смонтируют шесть лифтов грузоподъемностью 1 тысяча килограммов.

Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.