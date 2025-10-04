https://ria.ru/20251004/efimov-2046267792.html
Ефимов: на станции "Народное Ополчение" смонтировали эскалаторы
Ефимов: на станции "Народное Ополчение" смонтировали эскалаторы
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работы по устройству эскалаторов завершили на станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии метро, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Станция "Народное Ополчение" будет расположена вдоль улицы Демьяна Бедного.
"Станционный комплекс мелкого заложения будет иметь два подземных вестибюля. В первом смонтировали четыре эскалатора, во втором – три. Протяженность каждого эскалатора составляет около 18 метров. Оборудование поставлено с завода в Санкт-Петербурге", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении также указывается, что для маломобильных пассажиров смонтируют шесть лифтов грузоподъемностью 1 тысяча килограммов.
Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о выполнении проходки перегонных тоннелей от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора".