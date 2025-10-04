Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/dvizhenie-2046360303.html
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве - РИА Новости, 04.10.2025
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве
Движение транспорта на улице Косыгина и Мичуринском проспекте Москвы открыто после проведения полумарафона "Моя столица", сообщили в департаменте транспорта... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:18:00+03:00
2025-10-04T14:18:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043320156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6836b5f1349671cbe2a20f53b39ac672.jpg
https://rsport.ria.ru/20250922/marafon-2043527776.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043320156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e37c8b78f994e27483e323c88e289fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве

Движение транспорта открыто после проведения полумарафона Моя столица в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники марафона
Участники марафона - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участники марафона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Движение транспорта на улице Косыгина и Мичуринском проспекте Москвы открыто после проведения полумарафона "Моя столица", сообщили в департаменте транспорта города.
Ранее в дептрансе столицы сообщили об ограничении транспортного движения в центре Москвы и в районе Воробьевых гор в субботу и воскресенье в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Так, перекрытие предусматривалось до 22.00 воскресенья на Университетской площади, в субботу с 8.00 до 16.00 часов на улице Косыгина и Мичуринском проспекте, в воскресенье с 9.00 до 16.00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники, с 9.30 до 13.00 того же дня - на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.
"Движение открыто (на улице Косыгина и Мичуринском проспекте - ред.)", - говорится в сообщении.
Татьяна Воротилина - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Женщина, пробежавшая марафон в Москве на протезе, подаст заявку на рекорд
22 сентября, 14:41
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала