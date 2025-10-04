https://ria.ru/20251004/dvizhenie-2046360303.html
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве - РИА Новости, 04.10.2025
Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве
Движение транспорта на улице Косыгина и Мичуринском проспекте Москвы открыто после проведения полумарафона "Моя столица", сообщили в департаменте транспорта
