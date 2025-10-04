В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Приморье с двумя большегрузами и пассажирским автобусом, в котором пострадали шесть детей, сообщает СУСК РФ по региону.
ДТП произошло на 349 километре 879 метре автодороги А-370 "Уссури". Автобус, в котором находились шесть детей, следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель большегруза, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим грузовиком, который двигался впереди. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тяжело травмированных после ДТП нет.
"СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске", - говорится в сообщении.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
