Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/dtp-2046360737.html
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети - РИА Новости, 04.10.2025
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Приморье с двумя большегрузами и пассажирским автобусом, в котором пострадали шесть детей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:19:00+03:00
2025-10-04T14:19:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046345762_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_b5f03e36c31733ef4719e3e3f74fba1b.jpg
https://ria.ru/20250929/anapa-2045253606.html
россия
хабаровск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046345762_1:0:1468:1100_1920x0_80_0_0_d6a00533c4ee2aaebc3fb856882ab00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, приморский край
Происшествия, Россия, Хабаровск, Приморский край
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали дети

СК завел дело после ДТП с автобусом и фурами в Приморье, где пострадали 6 детей

© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Приморье с двумя большегрузами и пассажирским автобусом, в котором пострадали шесть детей, сообщает СУСК РФ по региону.
ДТП произошло на 349 километре 879 метре автодороги А-370 "Уссури". Автобус, в котором находились шесть детей, следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель большегруза, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим грузовиком, который двигался впереди. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тяжело травмированных после ДТП нет.
"СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске", - говорится в сообщении.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми
29 сентября, 22:44
 
ПроисшествияРоссияХабаровскПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала