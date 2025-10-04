Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
14:10 04.10.2025 (обновлено: 14:12 04.10.2025)
В Тамбовской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
© Фото : СУ СК России по Тамбовской областиСотрудник СК на мете ДТП с участием рейсового автобуса в Тамбовской области. 4 октября 2025
© Фото : СУ СК России по Тамбовской области
Сотрудник СК на мете ДТП с участием рейсового автобуса в Тамбовской области. 4 октября 2025
ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали и обратились за медицинской помощью после съезда автобуса в кювет в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
Съезд автобуса в кювет в районе села Турмасово Тамбовской области произошел утром в субботу.
"За мед помощью 8 человек обратились, среди них 3 несовершеннолетние", — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.
Правоохранители начали доследственную проверку с целью установить возможные признаки преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Тамбовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
