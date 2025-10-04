https://ria.ru/20251004/dtp-2046358535.html
В Тамбовской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Тамбовской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали и обратились за медицинской помощью после съезда автобуса в кювет в Тамбовской области, сообщили РИА Новости, 04.10.2025
