В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие
В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие
Шесть человек госпитализированы после аварии под Апатитами в Мурманской области, где автомобиль Audi A4 съехал в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:36:00+03:00
происшествия
