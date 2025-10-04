Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие
11:36 04.10.2025
В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие
В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие
Шесть человек госпитализированы после аварии под Апатитами в Мурманской области, где автомобиль Audi A4 съехал в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2025
мурманская область
апатиты
происшествия
мурманская область, апатиты, происшествия
Мурманская область, Апатиты, Происшествия
В Мурманской области машина съехала в кювет, есть пострадавшие

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после аварии под Апатитами в Мурманской области, где автомобиль Audi A4 съехал в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Авария произошла утром в субботу на подъезде к городу Апатиты.
"Произошел съезд в кювет с опрокидыванием на крышу автомобиля Audi A4… В результате ДТП пострадало 6 человек, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Причины происшествия устанавливаются.
Мурманская область Апатиты Происшествия
 
 
