11:17 04.10.2025 (обновлено: 11:31 04.10.2025)
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

© Фото : Прокуратура МосквыНа месте ДТП на Афанасьевском шоссе в Москве. 4 октября 2025
На месте ДТП на Афанасьевском шоссе в Москве. 4 октября 2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Афанасовском шоссе в Москве, сообщили в прокуратуре столицы.
По предварительным данным прокуратуры, ночью на Афанасовском шоссе в Москве 32-летняя женщина-водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем.
Авария на дороге - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП
Вчера, 06:43
"В результате дорожной аварии погибли водитель и двое пассажиров легковушки, еще один - доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
Последствия ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Во Владимирской области автомобиль загорелся после ДТП, есть погибшие
3 октября, 16:13
 
