На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Афанасовском шоссе в Москве, сообщили в прокуратуре...
2025-10-04T11:17:00+03:00
2025-10-04T11:17:00+03:00
2025-10-04T11:31:00+03:00
москва
происшествия
москва
2025
москва, происшествия
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
На Афанасовском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком, 3 человека погибли