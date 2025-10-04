В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие

"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля марки "Лада Приора" совершил наезд на лошадь. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, транспортное средство перевернулось и опрокинулось. В результате аварии погибли водитель и два его пассажира - 17-летние девушка и юноша", - говорится в сообщении.