https://ria.ru/20251004/dtp-2046332827.html
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие - РИА Новости, 04.10.2025
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие
Три человека, включая двух подростков, погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:46:00+03:00
2025-10-04T09:46:00+03:00
2025-10-04T09:46:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046331991_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_826e97c556ed8748dec167f4bd1237ca.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp-2046316256.html
https://ria.ru/20251004/dtp-2046324203.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046331991_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_feb18589db527f28a7ebdb99532d5d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие
Три человека погибли при столкновении "Лады" с лошадью в Башкирии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости.
Три человека, включая двух подростков, погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии, сообщает прокуратура
республики.
По данным ведомства, смертельное ДТП произошло в субботу ночью на третьем километре автодороги Елбулак – Матвеевка – Бижбуляк.
"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля марки "Лада Приора" совершил наезд на лошадь. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, транспортное средство перевернулось и опрокинулось. В результате аварии погибли водитель и два его пассажира - 17-летние девушка и юноша", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.