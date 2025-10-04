Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/dtp-2046332827.html
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие - РИА Новости, 04.10.2025
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие
Три человека, включая двух подростков, погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:46:00+03:00
2025-10-04T09:46:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046331991_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_826e97c556ed8748dec167f4bd1237ca.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp-2046316256.html
https://ria.ru/20251004/dtp-2046324203.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046331991_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_feb18589db527f28a7ebdb99532d5d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Башкирии машина столкнулась с лошадью, есть погибшие

Три человека погибли при столкновении "Лады" с лошадью в Башкирии

© Фото : Прокуратура Республики БашкортостанНа месте ДТП в Башкирии. 4 октября 2025
На месте ДТП в Башкирии. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан
На месте ДТП в Башкирии. 4 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Три человека, включая двух подростков, погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии, сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, смертельное ДТП произошло в субботу ночью на третьем километре автодороги Елбулак – Матвеевка – Бижбуляк.
Авария на дороге - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП
Вчера, 06:43
"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля марки "Лада Приора" совершил наезд на лошадь. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, транспортное средство перевернулось и опрокинулось. В результате аварии погибли водитель и два его пассажира - 17-летние девушка и юноша", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.
На месте ДТП в Тольятти. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие
Вчера, 08:41
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала