В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие
В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие - РИА Новости, 04.10.2025
В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие
Автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение в Тольятти и загорелся, в результате погибли три человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской РИА Новости, 04.10.2025
