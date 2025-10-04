Рейтинг@Mail.ru
08:41 04.10.2025 (обновлено: 15:34 04.10.2025)
В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие
В Тольятти машина врезалась в дорожное ограждение, есть погибшие
Автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение в Тольятти и загорелся, в результате погибли три человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской РИА Новости, 04.10.2025
тольятти, самарская область, происшествия
Тольятти, Самарская область, Происшествия
На месте ДТП в Тольятти. 4 октября 2025
Прокуратура Самарской области
На месте ДТП в Тольятти. 4 октября 2025
САМАРА, 4 окт — РИА Новости. Автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение в Тольятти и загорелся, в результате погибли три человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской области.
"Сегодня, 4 октября, около 02:45 часов (01:45 мск. — Прим. ред.) на Обводном шоссе в городе Тольятти легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, вследствие этого произошло возгорание машины. В результате происшествия погибли три человека", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Тольятти Самарская область Происшествия
 
 
