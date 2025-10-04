Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП - РИА Новости, 04.10.2025
06:43 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/dtp-2046316256.html
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП - РИА Новости, 04.10.2025
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП
Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент "Ренессанс... РИА Новости, 04.10.2025
Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП

Водители с опытом до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще обычного

© Fotolia / sikarahaАвария на дороге
Авария на дороге - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Fotolia / sikaraha
Авария на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.
"По данным статистики "Ренессанс страхования", именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях - тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю", – сообщил Демидов.
Автоэксперт рассказал, какое наказание грозит шумным водителям
3 октября, 02:24
Автоэксперт рассказал, какое наказание грозит шумным водителям
3 октября, 02:24
По его словам, по вине новичков на 76% чаще происходят наезды на животных и людей, кроме того, неопытные водители в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах. "По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях", – пояснил эксперт.
Однако есть случаи, когда новички избегают повреждений автомобиля именно за счет своей неопытности. "Интересно, что по повреждениям стекол начинающие водители заявляют на 12% меньше убытков, чем все остальные водители в среднем. Дело в том, что повреждения стекол чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев", - рассказал Демидов.
"Если говорить о повреждениях вне ДТП, статистика обратная: у молодых водителей чаще фиксируются проблемы при парковке. Например, такие случаи, как падение инородных предметов на автомобиль, происходят с новичками в полтора раза - на 47% - чаще. Здесь причина заключается в отсутствии привычки правильно выбирать безопасное место для стоянки", – пояснил он.
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
8 апреля, 02:17
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
8 апреля, 02:17
 
