Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

"По данным статистики " Ренессанс страхования ", именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях - тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю", – сообщил Демидов.

По его словам, по вине новичков на 76% чаще происходят наезды на животных и людей, кроме того, неопытные водители в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах. "По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях", – пояснил эксперт.

Однако есть случаи, когда новички избегают повреждений автомобиля именно за счет своей неопытности. "Интересно, что по повреждениям стекол начинающие водители заявляют на 12% меньше убытков, чем все остальные водители в среднем. Дело в том, что повреждения стекол чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев", - рассказал Демидов.