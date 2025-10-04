https://ria.ru/20251004/dtp--2046353099.html
Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Приморье
Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Приморье - РИА Новости, 04.10.2025
Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Приморье
Тяжело травмированных после ДТП, где пострадали шесть детей, нет, сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:19:00+03:00
2025-10-04T13:19:00+03:00
2025-10-04T13:19:00+03:00
происшествия
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046345762_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_b5f03e36c31733ef4719e3e3f74fba1b.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp-2046316256.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046345762_1:0:1468:1100_1920x0_80_0_0_d6a00533c4ee2aaebc3fb856882ab00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск
Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Приморье
Тяжело травмированных среди пострадавших в ДТП в Приморье детей нет
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Тяжело травмированных после ДТП, где пострадали шесть детей, нет, сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло на 349 километре 879 метре автодороги А-370 "Уссури". Автобус, в котором находились шесть детей, следовал по направлению в сторону Хабаровска
. Водитель большегруза, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим грузовиком, который двигался впереди. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.
"Пока травмы не тяжелые, в виде ушибов, возможны переломы. Осматривают", - сообщили агентству.