Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах - РИА Новости, 04.10.2025
13:49 04.10.2025
Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах
Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах
2025
Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах

Заседание кабинета министров
Заседание кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах и выплатах лицам, ухаживающим за инвалидами.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
