Пушилин рассказал, как в ДНР намерены решать проблемы с водой

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Геологическая разведка с целью поиска альтернативных источников воды для жителей ДНР будет проводиться по всей территории региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Продолжаем работу по поиску альтернативных источников воды для жителей Республики... Геологоразведку сделаем по всей территории региона. Это одна из мер", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.