В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 04.10.2025 (обновлено: 13:22 04.10.2025)
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе - РИА Новости, 04.10.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
Депутата Рады Артема Дмитрука возмутило применение силы к женщинам в Тернополе со стороны ТЦК. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
тернополь
украина
тернополь
украина
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Нападение на женщин ТЦК совместно с полицией
В Тернополе произошло очередное чудовищное преступление режима Зеленского. ТЦК совместно с полицией напали на женщин, избили их и применили слезоточивый газ.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046331117_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed226b72bf5fa91694eb4a158ded5347.jpg
в мире, тернополь, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернополь, Украина
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе

Дмитрук назвал нападение сотрудников ТЦК в Тернополе на женщин преступлением

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Депутата Рады Артема Дмитрука возмутило применение силы к женщинам в Тернополе со стороны ТЦК. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В Тернополе произошло очередное чудовищное преступление режима Зеленского. ТЦК совместно с полицией напали на женщин, избили их и применили слезоточивый газ. Женщины отчаянно пытались спасти человека, которого каратели Зеленского похищали прямо посреди города", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 09:31
Он обратил внимание, что ради задержания одного человека власти согнали целый отряд — более двадцати сотрудников.

В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
24 сентября, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТернопольУкраина
 
 
Версия 2023.1 Beta
