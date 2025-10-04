https://ria.ru/20251004/dmitruk-2046323317.html
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
Депутата Рады Артема Дмитрука возмутило применение силы к женщинам в Тернополе со стороны ТЦК. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
Дмитрук назвал нападение сотрудников ТЦК в Тернополе на женщин преступлением
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Депутата Рады Артема Дмитрука возмутило применение силы к женщинам в Тернополе со стороны ТЦК. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В Тернополе произошло очередное чудовищное преступление режима Зеленского. ТЦК совместно с полицией напали на женщин, избили их и применили слезоточивый газ. Женщины отчаянно пытались спасти человека, которого каратели Зеленского похищали прямо посреди города", — говорится в публикации.
Он обратил внимание, что ради задержания одного человека власти согнали целый отряд — более двадцати сотрудников.
В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
На Украине
с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.