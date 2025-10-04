Рейтинг@Mail.ru
"Россия может". На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе
06:43 04.10.2025 (обновлено: 11:18 04.10.2025)
"Россия может". На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе
"Россия может". На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе
в мире
европа
россия
азия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
гленн дизен
европа
россия
азия
в мире, европа, россия, азия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, гленн дизен
В мире, Европа, Россия, Азия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Гленн Дизен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" дают понять, что Европа разрушила свои отношения с Россией, такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой", — написал эксперт.
В четверг российский лидер традиционно принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Говоря о Европе, Путин объяснил, что у нее должен оставаться ценностный базис, а если его нет, то та Европа, которую мы любили, исчезает.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Европа продолжит скукоживаться, заявил Путин
2 октября, 20:37
 
