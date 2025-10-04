https://ria.ru/20251004/dinamo-2046418515.html
Клуб "Динамо-Москва" вышел в финал чемпионата России по регби
Клуб "Динамо-Москва" вышел в финал чемпионата России по регби - РИА Новости, 04.10.2025
Клуб "Динамо-Москва" вышел в финал чемпионата России по регби
Регбийный клуб "Динамо-Москва" вышел в финал PARI чемпионата России, в полуфинальном противостоянии динамовцы нанесли поражение многократному чемпиону страны –... РИА Новости, 04.10.2025
Клуб "Динамо-Москва" вышел в финал чемпионата России по регби
Регбийный клуб "Динамо-Москва" вышел в финал чемпионата России
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Регбийный клуб "Динамо-Москва" вышел в финал PARI чемпионата России, в полуфинальном противостоянии динамовцы нанесли поражение многократному чемпиону страны – красноярскому "Енисею-СТМ" со счетом 48:29, сообщает пресс-служба ВТБ.
Генеральный спонсор команды – банк ВТБ.
"Команда шла на игру абсолютно уверенная в своих силах, без какого-либо давления. Мы настраивались на то, чтобы контролировать мяч и диктовать свои условия игры. Безусловно, это момент исторический, и я, конечно, рад. Но у нас впереди еще финал. Наша цель — чемпионство", - отметил главный тренер Юрий Кушнарев.
Теперь "Динамо-Москва" готовится к главному матчу сезона, где встретится с победителем второй полуфинальной пары.
"Регбийное "Динамо" одержало сенсационную победу и впервые в новейшей истории пробилось в финал PARI Чемпионата России. Мы рассчитывали именно на победу, но игра с бессменным лидером "Енисей-СТМ" превзошла все ожидания. Как генеральный спонсор ВТБ поздравляет команду с этим сильным рывком. Банк подключился к поддержке регби только в 2020 году, но вместе с клубом за пять лет мы привлекли в него сильных игроков, собрали конкурентоспособную команду и выстроили профессиональную систему подготовки атлетов, а регбийное "Динамо-Москва" прошло путь от победителя высшей лиги до одного из лидеров элитного дивизиона. Динамовцы впервые с 2008 года потеснили лидера и вырвали историческую победу, поэтому теперь мы все ждем сильного, результативного финала", - сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.